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Gazetecilere saldırı KUDAKA binasında protesto edildi

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Erzurum'da Pusula Gazetesi'nin Genel Yayın Koordinatörü ve Yazı İşleri Müdürü, KUDAKA binasında saldırıya uğradı. Meslektaşları tarafından protesto edilen saldırıya ilişkin gazeteciler siyah çelenk bıraktı.

(ERZURUM) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) binasında bir haber görüşmesi için davet edilen Pusula Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Sevda Güneş İncesu ve Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu'nun uğradığı sözlü ve fiziksel saldırı, meslektaşları tarafından KUDAKA binasına siyah çelenk bırakılarak alkışlarla protesto edildi.

Erzurum merkezli bölgesel yayın yapan Pusula Gazetesi'nin Genel Yayın Koordinatörü Sevda Güneş İncesu ve Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu, dün KUDAKA'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Kentte büyük yankı uyandıran ve tepki toplayan olaya gazeteciler sessiz kalmadı. Darp edilen meslektaşlarını yalnız bırakmayan gazeteciler Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplanarak KUDAKA binasına kadar yürüdü ve KUDAKA binası önüne siyah çelenk bıraktı.

"Asla doğrudan şaşmayacağız"

Saldırıya uğrayan gazeteci Sevda Güneş yaptığı açıklamada "Önce sözlü ardından fiziksel saldırıya maruz kaldık. Orada ciddi bir arbede yaşandı. Bu benim için bir utanç kaynağı. Meslek hayatım boyunca böyle bir şey yaşamadım. Bugün burada bulunma sebebimiz bu tarz olayların bir daha yaşanmasın. Bizim işimiz yanlışa muhalefet. Dolayısıyla doğru bildiğimizden asla şaşmayacağız. Yetkililerden de gereğinin yapılmasını talep ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel

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