Gazetecilerden şehit ailesine anlamlı ziyaret

Anadolu Basın Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri 18 Mart Şehitleri Anma Haftası kapsamında düzenlenen programda Şehit Ferhat Gözen'in ailesini ziyaret etti.

Anadolu Basın Birliği, 18 Mart Şehitleri Anma Haftası dolayısıyla Gaziantep'te Şehit Ferhat Gözen'in ailesine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Anadolu Basın Birliği Genel Başkan Yardımcısı Tarık Bakır organizasyonunda düzenlenen programa Anadolu Basın Birliği Başkanı Mehmet Bora Zor ve Yönetim Kurulu Üyesi Erol Karabay da katıldı.

Program kapsamında 2017 yılında Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen Ferhat Gözen'in babası Mehmet Gözen ve annesi Asiye Gözen ile bir araya gelinerek sohbet edildi.

"Şehit aileleri baş tacı"

Samimi sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada konuşan Anadolu Basın Birliği Genel Başkan Yardımcısı Tarık Bakır, şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu vurguladı.

Bakır, "18 Mart Şehitler Haftası vesilesi ile şehit anne ve babasını ziyaret etmek ve bu özel günde bir arada olmak bizler için büyük bir mutluluk" dedi.

Halk ile iç içe gazetecilik vurgusu

Toplum ile iç içe bir gazetecilik anlayışını benimsediklerini ifade eden Bakır, Anadolu Basın Birliği ve Manifest Medya olarak şehirde halk ile bir araya gelmeyi önemsediklerini belirtti.

Bakır, "Şehrimizde vatandaşlar ile bir araya gelmek, onları dinlemek ve sorunlarına çözüm aramak bizim için önemli. Bu anlayışı bir vizyon olarak benimsedik. Bu ziyaretler elbette devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Gazetecilik saha mesleği"

Anadolu Basın Birliği Başkanı Mehmet Bora Zor ise gazeteciliğin yalnızca masa başında yapılacak bir meslek olmadığını vurguladı.

Zor, "Gazeteciliğin vizyonunun değişmesi gerekiyor. Anadolu Basın Birliği olarak halk ile bir araya gelerek onları dinleyecek ve sorunlarını gündeme taşıyacağız. Gazetecilik sadece masa başında klavye ile yapılmaz. Halkın arasına girerek onları dinlemek ve gönüllerine dokunmak istiyoruz. Gazetecilere yönelik oluşan olumsuz düşünceleri ortadan kaldırmak bizim asli görevlerimizden biri" ifadelerine yer verdi.

Şehit Babasından Teşekkür

Şehit Ferhat Gözen'in babası Mehmet Gözen ise ziyaretin kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade ederek teşekkür etti.

Gözen, "Unutulmamak, hatırlanmak ve dinlenmek bizim için çok kıymetli. Bu anlamlı ziyaret için Tarık Bakır, Mehmet Bora Zor ve Erol Karabay'a teşekkür ederim" diye konuştu.

Şehit Ferhat Gözen rahmetle anıldı

1994 doğumlu olan Şehit Ferhat Gözen, vatani görevini tamamladıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Piyade Uzman Onbaşı olarak görev yapıyordu. Gözen, 26 Mayıs 2017 tarihinde Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada 23 yaşında şehit düşmüştü. Şehit Gözen için önce Siirt'te askeri tören düzenlenmiş, ardından cenazesi memleketi Gaziantep'e getirilerek Yeşilkent Şehitliği'nde toprağa verilmişti.

Ziyaret, şehit Ferhat Gözen'in rahmet ve minnetle anılması ve samimi sohbet ortamı ile sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı