Gazetecilerden Kaymakam Demir'e ziyaret Yerel Haberler Bitlis'in Tatvan ilçesinde görev yapan gazeteciler, göreve yeni başlayan Kaymakam Remzi Demir'i ziyaret etti. Bitlis'in Tatvan ilçesinde görev yapan gazeteciler, göreve yeni başlayan Kaymakam Remzi Demir'i ziyaret etti. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Konya Cihanbeyli Kaymakamlığından Tatvan Kaymakamlığına atanan Remzi Demir'e ziyaretler devam ediyor. İhlas Haber Ajansı Bitlis Temsilcisi Mücahit Tarlan, İhlas Haber Ajansı Tatvan Muhabiri ve aynı zamanda Küresel Gazeteciler Konseyi Bitlis İl Temsilcisi Recep Gökhan Kılıç, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Gamze Tunç ve Bitlis Olay Dergisi İmtiyaz Sahibi Turgut Hüseyni, Kaymakam Demir ile bir araya gelerek "Hayırlı olsun" dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir, Tatvan'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin önemine değindi. Gazeteciler ise Kaymakam Demir'i kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi. - BİTLİS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Cihanbeyli Bitlis Tatvan Yerel Haberler

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