Gazeteciler Bayramı: Mesleki Düzenleme Çağrısı

Ege Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı olan Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan, "10 Ocak'lar, basın mensupları için gerçek anlamda bayram olmalı" dedi.

Çalışan Gazeteciler Bayramı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, basın sektöründe yaşanan sorunlar nedeniyle 10 Ocak'ı bayram değil 'Dayanışma günü' olarak kutladıklarını ifade eden EGF Genel Başkanı Kaytan, basın sektöründe 'mesleki düzenleme' yapılması gerektiğini vurguladı. Medyada faaliyet gösteren kuruluşların ve basın çalışanlarının 2025 yılına birçok sorunla girdiğini belirten Kaytan, bu sorunların zaman geçirilmeden çözülmesinin, demokrasinin gelişimi için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kaytan, medya kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalışan medya emekçilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çektiği açıklamasında şunları söyledi:

"Medya sektörü olarak zor bir dönemden geçiyoruz ve basın özgürlüğünden internet yasasına kadar birçok alanda yasal düzenleme bekliyoruz. Sektörümüzdeki sorunların bir an önce giderilmesi, sürekli itibar kaybeden basın mesleğinin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Her fırsatta vurguladığımız gibi ülkemiz, medya alanında kapsamlı bir değişime, yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Basın özgürlüğünden basında çalışma şartlarına, internet yasasından mesleki standartlara kadar bir dizi yenilik zaman geçirilmeden uygulamaya konulmalıdır. Sektörümüzde mesleki düzenleme olmaması; tehdit ve şantaja dayalı etik dışı haberlerin yapılmasına, birikimine, eğitimine bakılmaksızın dileyen herkesin gazeteci maskesi altında sektörümüzde boy göstermesine neden olmaktadır. Meslektaşlarımız, meslek onurlarını korumak adına mücadele etse de, yasal boşluktan yararlanan menfaatçilerin medya sektöründe boy göstermesine engel olamamaktadır. Bu nedenle basın sektöründe öncelikli olarak mesleki düzenleme yapılmalıdır. Basın bayramını gerçek anlamıyla kutlayabileceğimiz günlere elbirliğiyle ve en kısa zamanda ulaşmak umuduyla meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunarım" - MUĞLA