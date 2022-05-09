Gazeteci-Yazar Ayhan Kara'nın baba acısı - Haberler

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Gazeteci-Yazar Ayhan Kara'nın baba acısı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gazeteci-Yazar Ayhan Kara'nın baba acısı

Gazeteci-Yazar Ayhan Kara'nın babası, Erzurum eğitiminin çınar ismi Asım Kara vefat etti.

Gazeteci-Yazar Ayhan Kara'nın babası, Erzurum eğitiminin çınar ismi Asım Kara vefat etti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Asım Kara'nın vefatı, büyük üzüntüye neden oldu.

90 yaşında hayatını kaybeden baba Kara, Yunus Emre Mahallesinde bulunan Cemaliye Caminde kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedildi. Cenaze namazına AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Erzurum basın ve eğitim camiasından sevenleri katıldı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ayhan Kara, Asım Kara, Erzurum, Cenaze, Yerel, Haberler

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