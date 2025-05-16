Gazeteci Selçuk Özdemir'in Babası Cemalettin Özdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci Selçuk Özdemir'in Babası Cemalettin Özdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Erzincan'da vefat eden gazeteci Selçuk Özdemir'in babası Cemalettin Özdemir, düzenlenen cenaze merasiminde son yolculuğuna uğurlandı. Vali Hamza Aydoğdu, Özdemir ailesine başsağlığı diledi.

Erzincan'da vefat eden gazeteci Selçuk Özdemir'in babası Cemalettin Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, NeHaber24 internet sitesi sahibi gazeteci Selçuk Özdemir'ın vefat eden babası Cemalettin Özdemir için Camii Kebir Camii'nde düzenlenen cenaze merasimine katıldı.

Vali Aydoğdu, Özdemir ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileğinde bulunarak acılarına ortak oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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