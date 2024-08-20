Gazeteci Reha Muhtar Evde Yaralandı

Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek yaralanan gazeteci Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı. Gazetecinin hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Gazeteci Reha Muhtar, saat 01.00 sıralarında Sarıyer'deki evinin merdivenlerinden düşerek yaralandı. Oğlunun haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Reha Muhtar, ambulans ile Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Muhtar'ın entübe edildiği ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında ailesi ve hastaneden resmi bir açıklama yapılmadı. - İSTANBUL