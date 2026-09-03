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Gazeteci İlter Sağırsoy'un Kayınbabası Hacı Nevzat Ulucan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazeteci İlter Sağırsoy'un Kayınbabası Hacı Nevzat Ulucan Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Gazeteci İlter Sağırsoy’un hayatını kaybeden kayın babası Hacı Nevzat Ulucan, bugün Nevşehir’in Tuzköy kasabasında son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci İlter Sağırsoy'un hayatını kaybeden kayın babası Hacı Nevzat Ulucan, bugün Nevşehir'in Tuzköy kasabasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Hacı Nevzat Ulucan, hayatını kaybetti. Ulucan'ın Nevşehir'e getirilen cenazesi, bugün Tuzköy'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından yoğun katılımla Tuzköy Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. Cenaze törenine AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Fevzi Aygün, CHP Nevşehir İl Başkanı Tayfun Ceyhan ile CHP Gülşehir İlçe Başkanı da katılarak ailenin acısını paylaştı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise cenazeye çelenk göndererek taziyelerini iletti. Akar ve Okandan mesajlarında, Nevzat Ulucan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Merhum Nevzat Ulucan için bu akşam Nar kasabasındaki evinde perşembe duası yapılacak. Aile yakınları ve sevenleri, Kur'an-ı Kerim ve dualarla merhumu yad edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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