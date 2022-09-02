Gazeteci İkram Kali'nin acı günü Yerel Haberler Vanlı gazeteci İkram Kali'nin kayınbabası Hakk'ın rahmetine kavuştu. Vanlı gazeteci İkram Kali'nin kayınbabası Hakk'ın rahmetine kavuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Van Bölge Müdürlüğü Sorumlusu Oya Kali'nin babası ve gazeteci İkram Kali'nin kayınbabası olan Van'ın tanınmış şahsiyetlerinden Enver (Cevdet) Kaya, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhumun cenazesinin bugün Boyalar Camii'nde Cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Akköprü Mezarlığına defnedileceği, taziyenin ise Terzioğlu Mahallesinde bulunan Firdevs Türkmenoğlu Camii Taziye Evi'nde kabul edileceği belirtildi. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Türkiye Futbol Federasyonu CEVDET KAYA Van Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Gazeteci İkram Kali'nin acı günü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.