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Gazeteci İkram Kali'nin acı günü

Yerel Haberler

Gazeteci İkram Kali'nin acı günü

Vanlı gazeteci İkram Kali'nin kayınbabası Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Vanlı gazeteci İkram Kali'nin kayınbabası Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Van Bölge Müdürlüğü Sorumlusu Oya Kali'nin babası ve gazeteci İkram Kali'nin kayınbabası olan Van'ın tanınmış şahsiyetlerinden Enver (Cevdet) Kaya, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhumun cenazesinin bugün Boyalar Camii'nde Cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Akköprü Mezarlığına defnedileceği, taziyenin ise Terzioğlu Mahallesinde bulunan Firdevs Türkmenoğlu Camii Taziye Evi'nde kabul edileceği belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Futbol Federasyonu CEVDET KAYA Van Yerel Haberler

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