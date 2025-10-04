Haberler

Gazeteci Hasan Dönmez'in Babası Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Gazeteci Hasan Dönmez'in Babası Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde gazeteci Hasan Dönmez'in babası Nail Dönmez, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Dönmez, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde görev yapan gazeteci Hasan Dönmez'in babası Nail Dönmez, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve bir haber sitesinin muhabiri Hasan Dönmez'in babası Nail Dönmez, hayatını kaybetti. Sabaha karşı kalp krizi geçiren 59 yaşındaki Dönmez, Kuyucak Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Dönmez'in vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin yasa boğdu. Nail Dönmez'in cenazesi Hamzallıköyü Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
