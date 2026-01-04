Haberler

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Çorum'da toprağa verildi

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Çorum'da toprağa verildi
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in vefat eden annesi Hamiyet Özdemir, Çorum'da kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenazeye birçok kişi katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
