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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Günlük Yolcu Taşıma Rekoru Kırdı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Günlük Yolcu Taşıma Rekoru Kırdı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 4 Ekim tarihinde 33 bin 84 yolcuya hizmet vererek tüm zamanların günlük yolcu taşıma rekorunu kırdığını açıkladı. Hattın toplam 12 milyon yolcu taşıdığı bildirilirken, İstanbul'un yoğun trafik yükünü de azalttığı vurgulandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 4 Ekim tarihinde, 33 bin 84 yolcuya hizmet vererek rekor sayıya ulaştığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 4 Ekim tarihinde 33 bin 84 yolcuya hizmet vererek tüm zamanların günlük yolcu taşıma rekorunu kırdığını açıkladı. Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın, Türkiye'nin mega projelerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "2023 yılında işletmeye aldığımız hattımızı açıldığı günden bugüne kadar 12 milyon yolcu kullandı" dedi.

"47,5 kilometrelik uzunluğuyla İstanbul'un en uzun metrolarından birisi"

Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 47,5 kilometrelik uzunluğuyla İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Toplam 10 istasyon ile hizmet veren hattımız, Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi önemli yolcu yoğunluğuna sahip duraklardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

"Hat İstanbul'un yoğun trafik yükünü azaltıyor"

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın İstanbul'un ulaşımına nefes aldırdığını dile getiren Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hattımız sadece şehir içi ulaşımını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda İstanbul'un yoğun trafik yükünü azaltarak vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunuyor. Hem iş hem de turizm trafiğini destekleyen hattımız günlük yaşamın akışına sağladığı katkıyla İstanbul'un ulaşım altyapısını daha da güçlendiriyor." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İstanbul Havalimanı Gayrettepe İstanbul trafik

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