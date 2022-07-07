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GAÜN'de kalite eğitimi sertifika töreni

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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GAÜN'de kalite eğitimi sertifika töreni

Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kalite Güvence Birimi'nce koordine edilen, TS ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimini alan akademik ve idari personele gerçekleştirilen törenle sertifikaları takdim edildi.

Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Kalite Güvence Birimi'nce koordine edilen, TS ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimini alan akademik ve idari personele gerçekleştirilen törenle sertifikaları takdim edildi.

GAÜN Senato Toplantı Salonu'nda gerçekleşen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, kaliteyi yakalamanın bir süreç olduğunu belirterek Gaziantep Üniversitesini daha kaliteli hale getirmek için var gücüyle çalıştıklarının altını çizdi.

Prof. Dr. Özaydın, "Bu tür eğitim faaliyetlerini önemsiyoruz. Üniversite olarak ileriki süreçlerde daha sistematik, daha fark edilebilir ve sonuçlarını görebileceğimiz süreçleri hep beraber inşa edeceğiz. Eğitim sürecinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Eğitim sonrası sertifikaya hak kazanan akademik ve idari personele Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Eyüp Tanrıverdi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslı Seçilmiş tarafından belgeleri takdim edildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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