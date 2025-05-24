Gassal Dizisi İkinci Sezon Galası Ankara'da Yapıldı

Gassal Dizisi İkinci Sezon Galası Ankara'da Yapıldı
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Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisinin ikinci sezon galası, Ankara'da gerçekleştirildi. Galada, dizinin oyuncuları ve yapım ekibi ilk 3 bölümü birlikte izledi.

Gassal'ın ikinci sezon galası Ankara'da yapıldı

ANKARA - Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezonunun galası Ankara'da yapıldı.

Tabii platformunda yayınlanan ve 1. sezonda birçok izleyiciye ulaşan Gassal dizisinin 2. sezon galası Ankara'da yapıldı. Düzenlenen galada dizinin 2. sezonunun ilk 3 bölümünü oyuncular, yapımcı, yönetmen, senarist ve davetliler beraber izledi. Bir gassalin hayatını konu alan dizinin 1. sezonunda Muharrem Türkseven'in hayat verdiği Ahmet karakteri ve Ahmet'in eşi Neslihan karakterini oynayan Ezgi Özyürekoğlu, elektrik kaçağı oluşan havuzda ölmüştü. Fragmanda 2. sezonda ise Baki karakterini canlandıran Ahmet Kural'ın vefat eden arkadaşlarının çocuklarına baktığı sahneler gösterildi. Galaya oyuncuların yanı sıra TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve vatandaşlar katıldı.

Dizinin ilk 3 bölümü galaya katılanlar tarafından beğenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Yerel
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