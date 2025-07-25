Gamze Tuna'nın Hayali Gerçekleşti: İtfaiye Aracıyla Şehir Turu

Kırıkkale'de bedensel engelli Gamze Tuna, itfaiye aracıyla şehir turu atıp merdivenle yukarı çıkarılarak Kırıkkale manzarasını izleme hayalini gerçekleştirdi.

Kırıkkale'de yaşayan bedensel engelli Gamze Tuna'nın (31) çocukluk hayali, İtfaiye Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri tarafından evinden alınan Tuna, siren sesleri eşliğinde şehir turu attı. İtfaiyede görevli personel tarafından kullanılan araç ve ekipmanlar kendisine tek tek tanıtıldı. İtfaiye Müdürü Murat Öztürk tarafından çiçekle karşılanan Tuna, itfaiye aracının merdivenine bindirilerek Kırıkkale manzarasını yüksekten izleme fırsatı buldu.

Gamze Tuna (31), "Çok heyecanlıyım, çok istemiştim teşekkür ediyorum müdür beye ve ekibine. Hayalim gerçekleşti" dedi.

İtfaiye Müdürü Murat Öztürk ise "Gamze hanımı evinden aldık itfaiye aracımızla birlikte sirenler eşliğinde itfaiyemize getirdik. Buradaki amacımız itfaiyecilerimizin olay yerine giderken ne zorluklar yaşadığını gösterdik" diye konuştu. - KIRIKKALE