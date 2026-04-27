Galatasaray Taraftarları Kars'ta Fenerbahçe Galibiyetini Kutladı

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesiyle birlikte Kars'taki Galatasaray taraftarları kutlamalar için caddelere çıktı.

Maçın son düdüğü ile birlikte evlerinden ve maçları izledikleri kafelerden kendilerini dışarı atan Galatasaraylılar, şehrin en işlek yeri olan Faikbey Caddesi ile Atatürk Caddesi'nin kesiştiği at heykeli önünde toplandılar. Burada meşaleler yakan ve takımlarının bayraklarını açan Galatasaraylılar galibiyeti kutladılar.

Birçok taraftar da araçlarıyla takımlarının bayraklarını sallayarak ve korna çalarak şehir turu attılar.

Kutlamalar sırasında Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında bazı gerginlikler de yaşandı.

Kaynak: ANKA