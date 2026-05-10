Tekirdağ'da sarı-kırmızılı şampiyonluk coşkusu gece yarılarına kadar sürdü
Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine Tekirdağ'daki taraftarlar sokaklara çıkarak büyük bir kutlama gerçekleştirdi. Marşlar, tezahüratlar ve konvoylarla şampiyonluk sevincini yaşayan taraftarlar, gece yarılarına kadar şehirde kutlamaya devam etti.
Ligin bitimine bir hafta kala Antalyaspor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray'ın başarısı Tekirdağ'da da büyük bir sevinçle karşılandı. Şampiyonluk haberinin duyulmasının ardından taraftarlar ellerinde bayraklarla kentin çeşitli noktalarında bir araya geldi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturup kent merkezinde tur attı. Marşlar söyleyip tezahüratlarda bulunan taraftarlar meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı.
Özellikle sahil hattında yoğunluk oluşurken, kutlamalara katılan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Polis ekipleri ise kutlamaların yapıldığı bölgelerde güvenlik önlemi aldı. Kutlamalar gece saatlerine kadar devam etti. - TEKİRDAĞ