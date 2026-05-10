Haberler

Tekirdağ'da sarı-kırmızılı şampiyonluk coşkusu gece yarılarına kadar sürdü

Tekirdağ'da sarı-kırmızılı şampiyonluk coşkusu gece yarılarına kadar sürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine Tekirdağ'daki taraftarlar sokaklara çıkarak büyük bir kutlama gerçekleştirdi. Marşlar, tezahüratlar ve konvoylarla şampiyonluk sevincini yaşayan taraftarlar, gece yarılarına kadar şehirde kutlamaya devam etti.

Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Tekirdağ'da sarı-kırmızılı taraftarların sokaklara çıkarak yaptığı kutlama gece yarılarına kadar sürdü.

Ligin bitimine bir hafta kala Antalyaspor karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray'ın başarısı Tekirdağ'da da büyük bir sevinçle karşılandı. Şampiyonluk haberinin duyulmasının ardından taraftarlar ellerinde bayraklarla kentin çeşitli noktalarında bir araya geldi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, araçlarıyla konvoy oluşturup kent merkezinde tur attı. Marşlar söyleyip tezahüratlarda bulunan taraftarlar meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı.

Özellikle sahil hattında yoğunluk oluşurken, kutlamalara katılan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Polis ekipleri ise kutlamaların yapıldığı bölgelerde güvenlik önlemi aldı. Kutlamalar gece saatlerine kadar devam etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket

Ezelin rakibin şampiyonluğu sonrası taraftarı deliye döndüren hareket
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme

Galatasaray'dan son yılların en büyük göndermesi! Resimdekilere dikkat
Victor Osimhen'den şampiyonluk sonrası ilk mesaj

Söyledikleri taraftarı havalara uçurur
Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu

Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket

Ezelin rakibin şampiyonluğu sonrası taraftarı deliye döndüren hareket
Vatandaş, önünde namaz kılan polisi kayda aldı: Düştüğü not bomba

Vatandaş, önünde namaz kılan polisi kayda aldı: Düştüğü not bomba
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı

Milyonların hayallerini çalan Ederson bekleneni yaptı