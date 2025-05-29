Galata Kulesi'nde İstanbul'un Fethi Işık Gösterisi Düzenlendi

Galata Kulesi'nde İstanbul'un Fethi Işık Gösterisi Düzenlendi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un fethinin 572. yılı dolayısıyla Galata Kulesi'nde özel bir ışık gösterisi düzenledi. Gösteride tower üzerinde Türk bayrağı ve 'İstanbul'un Fethinin 572. Yılı Kutlu Olsun - 1453' yazısı yansıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul'un fethinin 572. yılı dolayısıyla, Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisi düzenlendi. Vatandaşlar gösteriye yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul'un fethinin 572. yılı dolayısıyla akşam saatlerinden itibaren, Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisi gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştiren gösteride kule üzerine dalgalanan Türk bayrağı ve "İstanbul'un Fethinin 572. Yılı Kutlu Olsun - 1453" yazısı yansıtıldı. Işıkların etkisiyle kule kırmızıya bürünürken, gösteriye yoğun ilgi gösteren yerli ve yabancı turistler o anları cep telefonlarıyla kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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