Galata Kulesi'nde İstanbul'un Fethi Işık Gösterisi Düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul'un fethinin 572. yılı dolayısıyla, Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisi düzenlendi. Vatandaşlar gösteriye yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul'un fethinin 572. yılı dolayısıyla akşam saatlerinden itibaren, Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisi gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştiren gösteride kule üzerine dalgalanan Türk bayrağı ve "İstanbul'un Fethinin 572. Yılı Kutlu Olsun - 1453" yazısı yansıtıldı. Işıkların etkisiyle kule kırmızıya bürünürken, gösteriye yoğun ilgi gösteren yerli ve yabancı turistler o anları cep telefonlarıyla kaydetti. - İSTANBUL