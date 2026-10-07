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Galata Kulesi, Gazze için Filistin bayrağının renkleriyle bir kez daha aydınlatıldı.

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Galata Kulesi, Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek için Filistin bayrağının renkleriyle bir kez daha aydınlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, zulme sessiz kalmanın insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu belirterek Türkiye’nin barışı savunmayı sürdüreceğini kaydetti.

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla Filistin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Galata Kulesi'ne bir kez daha Filistin bayrağı yansıtılırken, uygulamayla Filistin halkına destek mesajı verildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananların unutulmaması gerektiğini belirterek, zulme sessiz kalmamanın insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Bakan Ersoy, Filistinli çocukların güven içinde yaşayacağı, ailelerin yurtlarından koparılmayacağı bir gelecek için Türkiye'nin barışı ve hakkaniyeti savunmayı sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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