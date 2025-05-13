FSM Köprüsü Engelliler Haftası İçin Mavi Renkte Aydınlatıldı
10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, mavi renkle aydınlatılarak engelliler için farkındalık yaratıldı. Görüntüler Beşiktaş'tan kaydedildi.
10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mavi renkle aydınlatıldı. Mavi renge bürünen FSM Köprüsü, Beşiktaş'tan görüntülendi.
Kamuda Çalışan Engelliler Derneği girişimleriyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ışıkla mavi renge bürünen FSM Köprüsü, Beşiktaş'tan görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel