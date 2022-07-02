İstanbul'da köprüler Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için aydınlatıldı - Haberler

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İstanbul'da köprüler Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için aydınlatıldı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Yerel
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İstanbul'da köprüler Denizcilik ve Kabotaj Bayramı için aydınlatıldı

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mavi renkle aydınlatıldı.

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mavi renkle aydınlatıldı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri de akşam saatlerinde mavi renkle aydınlatıldı.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Yerel

Kabotaj Ve Deniz Bayramı Fatih Sultan Mehmet Denizcilik İstanbul Yerel Güncel Haberler

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