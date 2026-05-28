Fransa'dan bisikletle yola çıkan çift Karapınar'da mola verdi

Fransa'dan bisikletleriyle dünya turuna çıkan 66 yaşındaki Patrik ve Cothezime Le Saux çifti, Konya'nın Karapınar ilçesinde mola verdi. 1800 kilometre pedal çeviren çift, Türkiye'nin doğasını ve misafirperverliğini övdü.

Fransa'dan bisikletleriyle yola çıkarak dünya turuna çıkan 66 yaşındaki Patrik ve Cothezime Le Saux çifti, uzun yolculuklarının ardından Konya'nın Karapınar ilçesine ulaştı. Geçtiğimiz 17 Nisan'da başlayan yolculuklarında İtalya ve Yunanistan gibi ülkeleri geçen çift, Türkiye'de ise Fethiye, Alanya, Konya ve birçok kenti ziyaret etti.

Yaklaşık 50 yıldır bisiklet tutkunu olduğunu söyleyen Patrik le Saux, seyahatlerini sadece bir gezi değil, aynı zamanda farklı kültürleri tanıma fırsatı olarak gördüklerini ifade etti. Le Saux, "Bisikletle yolculuk yapmak bize özgürlük hissi veriyor. Gittiğimiz ülkelerde insanlarla tanışıyor, onların yaşamlarını ve kültürlerini yakından görme fırsatı buluyoruz. Bu bizim için çok değerli bir deneyim. Şu ana kadar yaklaşık bin 800 kilometre pedal çevirdik. Günlük ortalama 70 ila 80 kilometre yol yapıyoruz. Türkiye'nin doğası gerçekten güze, insanları çok sıcak ve yardımsever, yol boyunca durduğumuz yerlerde bize sürekli ikramlarda bulunuyorlar. Bu misafirperverliği birçok ülkede görmek mümkün değil" dedi.

Türk sürücülerin bisikletlilere karşı oldukça saygılı davrandığını da söyleyen le Saux, Türkiye'de geçirdikleri günlerden büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Karapınar'da vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Fransız çift, yolculuklarına Türkiye'nin farklı şehirlerini keşfederek devam edeceklerini söyledi. - KONYA

