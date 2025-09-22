Haberler

Fransız Çift, Türkiye'de Bisiklet Turu Yaptı

Fransız Çift, Türkiye'de Bisiklet Turu Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya turuna çıkan Fransız çift, Türkiye'deki yolculukları sırasında Konya'nın Karapınar ilçesinde mola verdi. Seyahatleri sırasında Türkiye'nin doğal güzelliklerini ve insanlarını keşfettiklerini belirttiler.

Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Fransız çift, Türkiye turu kapsamında Konya'nın Karapınar ilçesinde mola verdi.

Fizik ve kimya öğretmeni olan Gal Thiery ile Fransa Çevre Bakanlığı'nda sürdürülebilir turizm üzerine çalışan Julie Dautriche, şubat ayının başında başladıkları dünya turu kapsamında bugüne kadar İspanya, Portekiz, Fransa, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaştı. Türkiye'de ilk olarak Lüleburgaz'daki ünlü bisiklet akademisini ziyaret eden çift, ardından İstanbul'da birkaç gün geçirdi. "Uzun zamandır hayalini kurduğumuz bu şehri çok sevdik" diyen Thiery, Kapadokya'daki yürüyüş deneyimlerinin de etkileyici olduğunu dile getirdi. Yolculukları sırasında Ihlara Vadisi'ne doğru ilerleyen çift, bisikletli İngiliz dostlarının önerisiyle Acıgöl'de bir gece konakladı. Gölün eşsiz doğasına hayran kalan çift, burada yüzme deneyimi yaşadı. Yolculuklarına Antalya ve Bodrum üzerinden devam edecek olan Fransız çift, ardından tekneyle Yunanistan'a geçerek bisikletle Fransa'ya dönmeyi planlıyor.

Türkiye'nin kendileri üzerinde derin bir iz bıraktığını vurgulayan Julie Dautriche, "Bu ülke hakkında çok az şey biliyorduk. Ancak insanlar inanılmaz derecede cömert, çay içme geleneği çok hoşumuza gitti ve enfes hamur işlerini keşfettik" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD ürünlerine ek vergi kalktı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda

Erdoğan imzaladı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda
Tarihi zirveye saatler kala Şara'nın sözleri ABD'de gündem oldu

Tarihi zirveye saatler kala Şara'dan ABD gündemini sarsan açıklama
Son ankette çarpıcı sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puandan fazla

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken son ankette çarpıcı sonuç
Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran'ın aşk dosyası: Hülya Avşar'dan Emina Jahovic'e uzanıyor

Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran'ın aşk defteri kabarık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek cümlelik not düştü! Alex de Souza'dan Sadettin Saran paylaşımı

Sadettin Saran'ın seçimi kazandığını görünce telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.