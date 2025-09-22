Fransız Çift, Türkiye'de Bisiklet Turu Yaptı

Bisikletleriyle dünya turuna çıkan Fransız çift, Türkiye turu kapsamında Konya'nın Karapınar ilçesinde mola verdi.

Fizik ve kimya öğretmeni olan Gal Thiery ile Fransa Çevre Bakanlığı'nda sürdürülebilir turizm üzerine çalışan Julie Dautriche, şubat ayının başında başladıkları dünya turu kapsamında bugüne kadar İspanya, Portekiz, Fransa, Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaştı. Türkiye'de ilk olarak Lüleburgaz'daki ünlü bisiklet akademisini ziyaret eden çift, ardından İstanbul'da birkaç gün geçirdi. "Uzun zamandır hayalini kurduğumuz bu şehri çok sevdik" diyen Thiery, Kapadokya'daki yürüyüş deneyimlerinin de etkileyici olduğunu dile getirdi. Yolculukları sırasında Ihlara Vadisi'ne doğru ilerleyen çift, bisikletli İngiliz dostlarının önerisiyle Acıgöl'de bir gece konakladı. Gölün eşsiz doğasına hayran kalan çift, burada yüzme deneyimi yaşadı. Yolculuklarına Antalya ve Bodrum üzerinden devam edecek olan Fransız çift, ardından tekneyle Yunanistan'a geçerek bisikletle Fransa'ya dönmeyi planlıyor.

Türkiye'nin kendileri üzerinde derin bir iz bıraktığını vurgulayan Julie Dautriche, "Bu ülke hakkında çok az şey biliyorduk. Ancak insanlar inanılmaz derecede cömert, çay içme geleneği çok hoşumuza gitti ve enfes hamur işlerini keşfettik" dedi. - KONYA