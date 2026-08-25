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Fransa'da Kasırga: 41 Yaralı, Yüzlerce Ev Hasar Gördü

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Fransa'nın güneybatısında Pomas köyünü vuran kasırgada 41 kişi yaralandı, yaklaşık 300 ev zarar gördü. Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, 2 bin 800 ev elektriksiz kaldı, uçuşlar aksadı ve Vuelta bisiklet yarışının etabı iptal edildi.

Fransa'nın güneyini vuran kasırga sonucu 41 kişi yaralanırken, yüzlerce ev hasar gördü.

Fransa'nın güneybatısındaki Pomas köyünü kasırga vurdu. Olayda 41 kişi yaralanırken, yüzlerce ev hasar gördü. Evinin çökmesi sonucu yaralanan hamile bir kadın da dahil 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Pazartesi günü saatteki hızı 117 kilometreye ulaşan rüzgarın evlerin çatılarını uçurması ve yaklaşık 300 eve zarar vermesi üzerine olay yerine 120'den fazla acil durum görevlisi sevk edildi. Elektrik kesintileri ve ulaşım aksaklıklarının yaşandığı ülkenin güneybatısındaki geniş bölgeler için fırtına nedeniyle turuncu alarm verildi. Elverişsiz hava şartları nedeniyle 10 köydeki yaklaşık 2 bin 800 ev elektriksiz kaldı. Bordeaux, Marsilya, Nice, Toulouse ve Paris'in kuzeyindeki havalimanlarında uçuşlarda gecikmeler ve iptaller yaşanıyor.

Fransız Pireneler'de meydana gelen dolu fırtınası nedeniyle bisikletçilerin sığınak aramak zorunda kalması üzerine, bölgedeki Vuelta a Espana bisiklet yarışının üçüncü etabını iptal edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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