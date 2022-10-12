- Fransa'da akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

PARİS - Fransa'da, TotalEnergies ve Esso-ExxonMobil rafinerilerinde haftalarca süren grevlerin ardından petrol tedarikinde yaşanan aksamalar nedeniyle akaryakıt istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Fransa'da TotalEnergies ve Esso-ExxonMobil'e ait petrol rafinerilerinde devam eden grevlerin ardından ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 31'inde tedarik sorunu baş gösterdi. Çok sayıda akaryakıt istasyonunu tedarik sorunu nedeniyle yakıtsız kalırken, yakıt bulunan istasyonlarda ise uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, yakıt alabilmek için saatlerce kuyrukta beklerken, yer yer sürücüler arasında kavga çıktı.

Akaryakıt karaborsaya düştü

Akaryakıt satışı karaborsaya düştü. Krizi fırsata çeviren bazı kişiler, yol kenarlarında bidonlarla benzin ve mazot satmaya başladı. Başkent Paris'in kuzeyinde TotalEnergies'e ait bir akaryakıt istasyonunun çevresinde kamp kuran grup, kaçak akaryakıt satışı yaparken polis tarafından suçüstü yakalandı. Polis, sürücü ile pazarlık yaptığı sırada yakalanan 20 yaşındaki şahıs polis tarafından gözaltına alınırken, grubun olay yerinden kaçan diğer üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Akaryakıt istasyonlarında saatler sıra bekleyen sürücüler, söz konusu durum nedeniyle hükümeti suçladı. Duruma isyan eden sürücüler, bakanların evlerinde rahat rahat oturduklarını kendilerinin ise saatlerce sırada beklediklerini ifade etti.

Hükümetten rafinerilerdeki greve "zorla çalıştırma" çözümü

Başbakan Elisabeth Borne dün Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, hükümetin ExxonMobil'in Esso France birimine ait depoların işletilmesi için gerekli personelin zorla çalıştırılmasını kapsayan prosedürü başlatmaya hazır olduğunu belirtmiş, ücret görüşmeleri bir çözüm getirmezse TotalEnergies tesislerinde de benzer önlemlerin alınabileceğini duyurmuştu.

Başbakan Borne, ExxonMobil'in Esso France birimine atıfta bulunarak, "Bu durumun hızla değişmesini istiyoruz. Bu nedenle valilerden, yasaların izin verdiği şekilde, şirketin depolarının işleyişi için gerekli personeli talep etmelerini istedim" demişti.