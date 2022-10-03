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Fotoğraf severlerden tarihi Urartu merdivenlerine yoğun ilgi

Yerel Haberler

Fotoğraf severlerden tarihi Urartu merdivenlerine yoğun ilgiVAN Van'ın Erciş ilçesinde Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi Urartu merdivenleri, fotoğraf severler ve gazetecilerden yoğun ilgi görüyor.

Fotoğraf severlerden tarihi Urartu merdivenlerine yoğun ilgi

VAN Van'ın Erciş ilçesinde Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi Urartu merdivenleri, fotoğraf severler ve gazetecilerden yoğun ilgi görüyor.

Kuraklık ve aşırı buharlaşmanın etkisiyle Van Gölü'nün çekilmesinin ardından Erciş ilçesi sınırlarında Urartu dönemine ait bir kalenin altında 11 basamaklı bir liman ortaya çıktı. Böyle bir yapı ile ilk defa karşılaşan fotoğraf severler ve gazeteciler, bölgeye giderek anı ölümsüzleştirdi.

Fotoğraf severlerden Emine Galiç Şengöz, "Bugün Erciş'te Urartu Krallığının yeni keşfedilmiş limanını fotoğraflamaya geldik. Erciş Evrensel Fotoğrafçılar Derneği ile Diyarbakır Fotonu21 Derneği üyeleriyle birlikte bu tarihi anı ölümsüzleştirmek istedik. Arkadaşlarımızla birlikte bu tarihi limanı şaşkınlıklar içerisinde fotoğrafladık. Bütün doğa ve fotoğraf severlerin bu tarihi yeri muhakkak görmesi gerekir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Saim Sabah Kendir - Yerel

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