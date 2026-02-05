Haberler

TFSF yönetimi, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Tekin ile bir araya geldi

TFSF yönetimi, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Tekin ile bir araya geldi
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin'i ziyaret ederek, 2026 yılı projeleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Projelerin yerel ve uluslararası kültürel tanıtıma katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın İrfan Tekin'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede, Fotono21 Fotoğraf Derneği tarafından 2026 yılında başlatılan "Fotoğraflarla Ergani Projesi" ile yine 2026 yılı kapsamında hayata geçirilen TFSF "Türkiye Aşkı" projeleri hakkında kapsamlı bilgi paylaşımında bulunuldu. Projelerin, Diyarbakır başta olmak üzere bölgenin kültürel, tarihsel ve doğal mirasının fotoğraf sanatı aracılığıyla görünür kılınmasına, yerel ölçekte olduğu kadar ulusal ve uluslararası düzeyde de kentin tanıtımına katkı sağlaması hedefi doğrultusunda karşılıklı istişareler gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında ayrıca, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan alanlarını konu alan tablo, TFSF Başkanı Mehmet Kılıçoğlu tarafından Sayın İl Müdürü İrfan Tekin'e takdim edildi.

TFSF Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın İrfan Tekin'in gösterdiği samimi misafirperverlik, yapıcı yaklaşım ve projelere yönelik ilgisi dolayısıyla teşekkür ederek, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin kültür ve sanat alanında çok kıymetli sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu olarak, Diyarbakır'ın zengin tarihsel birikimi, kültürel çeşitliliği ve özgün coğrafyasının fotoğraf sanatıyla anlatılmasına yönelik çalışmaları, ilgili kurumlarla iş birliği içinde sürdürmeye kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
