- Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odasının yeni başkanı Sedat Özdemir Oldu

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde gerçekleşen Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde, 182 oy alan Sedat Özdemir başkanlığa seçildi.

Foça Belediyesi Sosyal Tesislerinde yapılan kongrede Sedat Özdemir, Murat Taburlu, Günal Menemenli, Serkan Kaplan, Volkan Ağır ile Mehmet Yiyitalp arasında seçim yapıldı. 664 oyun kullanıldığı seçimde yeni başkan Sedat Özdemir oldu. 664 oyun kullanıldığı seçimde Günal Menemenli 47, Volkan Ağır 62, Mehmet Yiyitalp 68, Serkan Kaplan 128, Murat Taburlu 173, Sedat Özdemir 186 oy aldı.

Oyunu kullananlara teşekkür eden Sedat Özdemir "Güzel bir seçim süreci geçirdik, katılan aday arkadaşlara yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir katılım oldu, insanların heyecanını gördüm, inşallah bundan sonra diğer aday arkadaşlar ile yönetim kurulu arkadaşları ile beraber çalışıp Foça için ne yapabilire bakacağız" dedi.