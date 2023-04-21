Foça'da Bayram Düzenlenen Programla Kutlandı

Foça Belediyesi Ali İlçan Sosyal Tesisleri’nde Ramazan Bayramı kutlama programı düzenlendi. İlçe protokolü ve yurttaşla bayramlaşan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, “Tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum” dedi.

Foça Belediyesi Ali İlçan Sosyal Tesisleri'nde Ramazan Bayramı kutlama programı düzenlendi. İlçe protokolü ve yurttaşla bayramlaşan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum" dedi.

Kutlama programına; Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Serhat Sözbir, Başkan Gürbüz, siyasi partilerin ilçe başkanları ve üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Foçalılar katıldı. Foça Belediyesi Ali İlçan Sosyal Tesislerinde bayramı kutlayan katılımcılar, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Foça İtfaiye Grubu ve Reha Midilli Necla Ana Huzurevi'ne de bayram ziyareti yaptı.