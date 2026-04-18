Sirte'de Flintlock-2026 tatbikatı başladı

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkenin katıldığı Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı, Libya'nın Sirte kentinde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Tatbikat, askeri iş birliği ve muharebe etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Türkiye, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Çad, Fransa, İtalya, Libya, Macaristan, Mısır ve Tunus'un katıldığı tatbikat; entegre hava, kara ve deniz senaryolarıyla askeri iş birliği ve muharebe etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tek ve Güçlü bir Libya" hedefiyle önemli destekler verdiğimiz Libya'nın Doğu ve Batı tarafları da bu hedefimiz doğrultusunda ilk kez bir tatbikatta bir araya geldi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun

Bakanlık harita paylaşıp 20 şehrimizi uyardı: Dikkatli olun
Talimatı verdi! Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor

Talimatı verdi: Fenerbahçe'nin yıldızını satın aldırıyor
16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt

İran, Trump'a anında yanıt verdi! Asla geri adım atmıyorlar
Sokak kedisi, dükkanda asılı haldeki döneri yedi

Yer İstanbul! Dönercide skandal görüntüler