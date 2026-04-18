Sirte'de Flintlock-2026 tatbikatı başladı

Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı, Libya'nın Sirte kentinde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkenin katıldığı tatbikatın, askeri iş birliği ve muharebe etkinliğini artırmayı hedeflediği bildirildi.

Türkiye, ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Çad, Fransa, İtalya, Libya, Macaristan, Mısır ve Tunus'un katıldığı tatbikat; entegre hava, kara ve deniz senaryolarıyla askeri iş birliği ve muharebe etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tek ve Güçlü bir Libya" hedefiyle önemli destekler verdiğimiz Libya'nın Doğu ve Batı tarafları da bu hedefimiz doğrultusunda ilk kez bir tatbikatta bir araya geldi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı