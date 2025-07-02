Fırfırik Dergisinden Hz. Muhammed'e Yönelik Karikatüre Kınama

Bir mizah dergisinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e yönelik yayımlanan karikatür, Erzurum'un mizah dergisi Fırfırik tarafından da kınandı.

Fırfırik dergisinin imtiyaz sahibi Vedat Refayeli, yayınladığı kınama bildirisinde şu ifadelere yer verdi:

"20 yılı aşkın bir zamandır yayın hayatına devam eden, şu an Türkiye'nin tek aylık şehir mizah dergisi unvanına da sahip, 401'nci sayıyı geride bırakan Fırfırik'i çıkarırken son derece dikkatli, hassas şekilde hareket ediyoruz. Şehrin siyasileri başta olmak üzere bürokratları, iş adamları ve yerel halk ile ilgili espriler yaparken de onların engin hoşgörüsüne sığınmakla birlikte kırmamaya hep özen gösterdik. Elbette ki bazen ipin ucunu kaçırıyoruz, özür dilemesini de biliyoruz. Sağ olsunlar alınanlar nezdinde de özrümüz de hep kabul oldu. Aslında mizah ciddi bir iştir, hoşgörü kültürüne katkı sağlamaktayız. Bu ciddiyetle biz bu dergiyi hazırlarken elbette ki kırmızı çizgimiz de vardır. Kutsallarımız vardır ve mukaddes varlıklarımız bizim kırmızı çizgimizdir. O kırmızı çizgimiz de oldukça kalındır. Adını bile anmaktan imtina ettiğimiz o mizah paçavrasını, yaptığı saygısız o yayınından dolayı kınıyoruz, lanetliyoruz." - ERZURUM