Firefly Aerospace, Ay'a iniş yapan ilk özel şirket oldu

ABD'de Firefly Aerospace isimli özel bir havacılık şirketi tarafından NASA iş birliği ile Ocak ayında fırlatılan Blue Ghost (Mavi Hayalet) isimli uzay aracı Ay'a iniş yaptı. Firefly Aerospace, tarihte Ay'a inişi tamamen başarılı bir şekilde tamamlayan ilk özel şirket oldu.

ABD'de bir uzay yolculuğu daha bir ilki gerçekleştirdi. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Firefly Aerospace isimli özel bir havacılık şirketi tarafından 15 Ocak tarihinde fırlatılan Blue Ghost (Mavi Hayalet) uzay aracı, bugün TSİ 11.34'te Ay'ın yüzeyine iniş yaptı. "Gökyüzündeki Hayalet Sürücüler" olarak adlandırılan ve tarihte özel bir şirket tarafından yapılan ikinci uzay misyonu olan operasyon, ABD'nin Teksas eyaletindeki uzay merkezinden yürütüldü. Yaklaşık 2 haftadır Ay'ın yörüngesinde dolaşan Blue Ghost'un bugün gerçekleşen inişi sırasında kontrol merkezinde ve izleyiciler arasında büyük heyecan yaşandı. Operasyonun sunucusu görevli mühendis başarılı geçen geçen operasyonun ardından başarılı inişi "Başardınız, Ay'dayız!" şeklinde duyurdu. Firefly Aerospace, tarihte Ay'a inişi tamamen başarılı bir şekilde tamamlayan ilk özel şirket oldu.

Uzay aracının içerisinde, Ay'da yapılacak çeşitli görevlerde kullanılmak üzere toprak analizörü, bilgisayarlar ve navigasyon testi gibi 10 farklı cihaz bulunuyor.

ABD'li uzay araştırmacısı Dr. Simeon Barber, "Gökyüzündeki Hayalet Sürücüler" operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İnsanların Ay'a son ayak basışı 19 Aralık 1972'de Apollo 17 görevi sırasındaydı, ancak o görev bir 'dokun ve git' göreviydi. Apollo sonrası Ay'ın yüzeyine inmek, unutulmuş ve pahalı bir teknolojiydi. Bugün özel bir şirketin Ay'ın belirli bir bölümüne inmesi, daha sonra geri kalanını keşfetmek için büyük bir fırsat oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Tarihte özel bir şirketin ilk kez Ay'a uzay aracı gönderme girişimi, 2024 yılında Astrobotic Technology şirketi tarafından gerçekleştirilmişti ancak, başarısız olan operasyon sonunda araç dünyaya geri döndürülerek Pasifik Okyanusu'na düşürülmüştü. - BANGKOK