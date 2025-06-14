Fırat Üniversitesi Öğrencilerinden Yaşlılara Teknoloji Eğitimi ve Müzik Dinletisi
Fırat Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencileri, yaşlılar için teknoloji dostu yaşam eğitimi vererek huzurevinde müzik dinletisi düzenledi.
Fırat Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencileri anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğrencileri tarafından yaşlılara yönelik teknoloji dostu yaşam ve yaşlılar için basitleştirilmiş rehber eğitimi verildi. Ardından huzurevinde kalan yaşlılar için müzik dinletisi gerçekleştirildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel