Fırat Üniversitesi Öğrencilerinden Yaşlılara Teknoloji Eğitimi ve Müzik Dinletisi

Fırat Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencileri anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğrencileri tarafından yaşlılara yönelik teknoloji dostu yaşam ve yaşlılar için basitleştirilmiş rehber eğitimi verildi. Ardından huzurevinde kalan yaşlılar için müzik dinletisi gerçekleştirildi. - ELAZIĞ