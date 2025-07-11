Fırat Üniversitesi'nden Çocuklar İçin Bilim ve Umut Projesi

Fırat Üniversitesi'nden Çocuklar İçin Bilim ve Umut Projesi
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Fırat Üniversitesi Genç Ofis Teknofest Topluluğu, konteyner kentlerde yaşayan çocuklara yönelik 'Bilim ve Umut: Konteyner Kentlerde Bilim ve Teknoloji Etkinlikleri' projesini tamamladı. Proje kapsamında Malatya ve Adıyaman'da düzenlenen etkinliklerle çocuklara bilim ve teknoloji sevgisi aşılandı.

Fırat Üniversitesi Genç Ofis Teknofest Topluluğunun 3.Dönem Ünides Projesi kapsamında aldıkları destekle 'Bilim ve Umut: Konteyner Kentlerde Bilim ve Teknoloji Etkinlikleri' projesi, tamamlandı.

Elazığ'dan yola çıkan ekip, ilk gün Malatya Rönesans Konteyner Kent'te, ikinci gün ise Adıyaman Konteyner Kent'te çocuklarla buluştu. Her iki gün de "Kendin Yap" kitleri, basit deneyler, bilim atölyeleri ve eğlenceli oyunlarla dolu etkinlikler düzenlendi. Çocuklar hem eğlendi hem de öğrenme fırsatı buldu. Akşam saatlerinde yapılan teleskopla gökyüzü gözlemi, çocukların en çok ilgi gösterdiği etkinliklerden biri oldu. Program sonunda ekip Elazığ'a dönerek çalışmaları başarıyla tamamladı. Proje, afet sonrası süreçte konteyner kentlerde yaşayan çocuklara bilim aracılığıyla moral ve motivasyon kazandırmayı hedefledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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