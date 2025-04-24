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Fırat Üniversitesi Kültür Parkı'nın Ismi Değişti

Fırat Üniversitesi Kültür Parkı'nın Ismi Değişti
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından alınan kararla, kampüs içindeki Kültür Parkı'nın ismi '50. Yıl Parkı' olarak değiştirildi. Bu değişiklik, üniversitenin 50 yıllık tarihi anısına vurgu yapmak amacı taşıyor. Parkta yapılacak yeniliklerle, alanın modern ve işlevsel hale getirilmesi planlanıyor.

Fırat Üniversitesi Rektörlük kampüsünde yer alan ve öğrenciler ile personelin sıkça vakit geçirdiği Kültür Parkın ismi değiştirildi. Üniversite yönetimi tarafından alınan kararla parkın yeni adı "50. Yıl Parkı" oldu.

Fırat Üniversitesi, 50. yıl anısına parkın adını değiştirerek hem tarihi bir vurgu yapmayı hem de üniversite kültürüne kalıcı bir katkı sunmayı amaçlıyor. Öte yandan, parkta önümüzdeki dönemde çeşitli yeniliklerin yapılacağı da açıklandı. Yapılacak düzenlemelerle birlikte parkın daha modern ve işlevsel bir hale getirilmesi planlanıyor. Fırat Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları için önemli bir sosyal alan olan park, yeni ismiyle üniversitenin 50 yıllık geçmişine vurgu yapan sembolik bir mekana dönüşüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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