İstanbul'da "uyuşturucu" ve "silahla tehdit" suçlarından aranan firari yakalandı

Güncelleme:
İstanbul polisi, uyuşturucu ve silahla tehdit suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari Necdet Ö.'yü Beyoğlu'nda yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul polisi tarafından yapılan çalışmada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" ile "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçlarından hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari Beyoğlu'nda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 2021 yılında İstanbul'da meydana gelen "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" ile "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçlarından hakkında 27 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 3 arama kaydı olduğu belirlenen Necdet Ö.'nün izine ulaşıldı. 08 Şubat 2024 tarihinden bu yana aranan firari, Beyoğlu yakalanarak gözaltına alındı. Necdet Ö., gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Necdet Ö., adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
