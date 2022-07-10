Finike'de bayramlaşma töreni düzenlendi Antalya'nın Finike ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Antalya'nın Finike ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Şekerci Hanı'ndaki bayramlaşma töreninin ardından jandarma, emniyet müdürlüğü ve hastane ziyaret edildi. Daha sonra şehit yakınları ziyaret edilerek bayramlaşıldı. Bayramlaşma törenine; Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ethem Yer, İlçe Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka, AK Parti Finike İlçe Başkanı Faruk Kurt, MHP Finike İlçe Başkanı Recep Şahin, İYİ Parti Finike İlçe Başkanı İlçe Mustafa Ulubaş, Saadet Partisi Finike İlçe Başkanı Selçuk Okur, muhtarlar, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Kurban Bayramı Hisarcık Antalya Finike Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Finike'de bayramlaşma töreni düzenlendi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.