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Finike'de bayramlaşma töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Finike'de bayramlaşma töreni düzenlendi

Antalya'nın Finike ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Antalya'nın Finike ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Şekerci Hanı'ndaki bayramlaşma töreninin ardından jandarma, emniyet müdürlüğü ve hastane ziyaret edildi. Daha sonra şehit yakınları ziyaret edilerek bayramlaşıldı.

Bayramlaşma törenine; Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ethem Yer, İlçe Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka, AK Parti Finike İlçe Başkanı Faruk Kurt, MHP Finike İlçe Başkanı Recep Şahin, İYİ Parti Finike İlçe Başkanı İlçe Mustafa Ulubaş, Saadet Partisi Finike İlçe Başkanı Selçuk Okur, muhtarlar, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Hisarcık Antalya Finike Yerel Haberler

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