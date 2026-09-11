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Fındık hasadını tamamlayan aile, harmanda oyun havasıyla stres attı

Fındık hasadını tamamlayan aile, harmanda oyun havasıyla stres attı
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Ordu’da yaklaşık 10 gün süren fındık hasadını tamamlayan Güngör ailesi, patoz işleminin ardından harmanda müzik eşliğinde oyun havası oynayarak sezonun yorgunluğunu attı.

Ordu'da yaklaşık 10 gün süren fındık hasadını tamamlayan Güngör ailesi, patoz işleminin ardından harmanda müzik eşliğinde oyun havası oynayarak sezonun yorgunluğunu attı.

Ünye ilçesine bağlı Erenyurt Mahallesi Polcuoğulları Sokak'ta yaşayan Güngör ailesi, yaklaşık 10 gün boyunca fındık hasadı yaptı. Hasadın tamamlanmasının ardından fındıkların ayıklanması için patoz işlemini de gerçekleştiren aile, yoğun geçen sezonun sona ermesini kendi harmanlarında kutladı.

Harmana kurdukları ses sistemiyle müzik açan aile fertleri, oyun havası eşliğinde oynayarak 10 günlük fındık maratonunun stresini attı. Fındık hasadının tamamlanmasının sevincini yaşayan aile fertlerinin harmandaki eğlencesi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Güngör ailesinin fındık sezonunu oyun havasıyla tamamladığı anlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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