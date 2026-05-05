Haberler

Filyos merkezli yeşil lojistik koridoru için toplantı yapıldı

Filyos merkezli yeşil lojistik koridoru için toplantı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İskenderiye, Mersin, Filyos, Sulina ve Duisburg limanlarını kapsayan "Entegre Yeşil Lojistik Koridoru Projesi" kapsamında istişare toplantısı webinar yöntemiyle gerçekleştirildi.

İskenderiye, Mersin, Filyos, Sulina ve Duisburg limanlarını kapsayan "Entegre Yeşil Lojistik Koridoru Projesi" kapsamında istişare toplantısı webinar yöntemiyle gerçekleştirildi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda düzenlenen toplantıya; BOMACO Border Management Consulting LLP CEO'su Saruhan Enver Balaban, TPAO Filyos Limanı Müdürü Gökhan Merey, Kocaeli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Umur Bucak ve Mersin TSO Başkanı Hakan Sefa Çakır katıldı.

ZTSO Başkanı Metin Demir, projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, geçtiğimiz ay Almanya'da Duisburg Limanı yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Demir, projenin İskenderiye'den başlayarak Mersin üzerinden demiryolu bağlantısıyla Filyos Limanı'na, oradan Sulina hattı üzerinden Avrupa'ya uzanan entegre bir koridor oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Bu hattın çevreci taşımacılığı destekleyeceğini, lojistik maliyetleri düşüreceğini ve ticaret hacmini artıracağını vurgulayan Demir, Filyos'un uluslararası lojistik ağlarda önemli bir merkez haline geleceğini kaydetti.

Projenin; Türkiye'nin çok modlu taşımacılık kapasitesini geliştirmesi, demiryolu entegrasyonunu güçlendirmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında yeşil lojistik uygulamalarını yaygınlaştırması bekleniyor.

Metin Demir, projenin Zonguldak ve Filyos bölgesi için stratejik fırsatlar sunduğunu belirterek, bölgenin rekabet gücünü artıracak her türlü ulusal ve uluslararası iş birliğine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi

Cezaevindeki İzzet Yıldızhan hakkında yeni karar
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor

İran'dan Trump'ı küplere bindirecek Çin hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk Modacı 'Heykelimsi' üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu

Türk Modacı "Heykelimsi" üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu
Barış Alper'i almak için bütün şartları zorlamaya hazır olan bir takım var

Dev takımdan Barış Alper bombası!

32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
Türk Modacı 'Heykelimsi' üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu

Türk Modacı "Heykelimsi" üstsüz elbisesi ile Met Gala’ya damga vurdu
AK Parti'den 'ara zam' açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama var
Hamburger zincirindeki ayrımcılık için harekete geçildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Hamburger zinciri asıl şimdi yandı