Filistinli Başkan Hijjawi: "Türk halkının desteğini asla unutmayacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'kardeş şehir' olan Filistin'in Nablus Belediye Başkanı Dr. Sami A. Hijjawi ile telekonferans üzerinden görüntülü olarak görüştü. Hijjawi, "Türk halkının desteğini asla unutmayacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun'un 'kardeş şehri' olan Filistin'in Nablus Belediye Başkanı Dr. Sami A. Hijjawi ile telekonferans üzerinden görüntülü olarak görüştü. Her zaman Filistin'in yanında olduklarını söyleyen Başkan Demir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hepimizin gözü, kulağı, gönlü Filistin ile Gazze ile beraber. Size yapılan, tarihte görülmemiş bu caniliği kınıyoruz. Bu topluma yapılan devlet terörünü asla unutmayacağız. Bu zalimlikler ve zulümler dönüp dolaşıp kendilerini bulacaktır. Tüm Filistinli kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyoruz. Bizler her zaman sizlerin yanındayız. İlk fırsatta da sizleri ziyaret etmek istiyoruz. Filistin'deki, Nablus'taki kardeşlerimize yardım edebilecek olduğumuz ne varsa elimizden gelen desteği vermeye her zaman hazırız. Dualarımız sizinle" diye konuştu.

Görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Nablus Belediye Başkanı Dr. Sami A. Hijjawi ise "Filistin halkı sizi çok takdir ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bizlerin yanında olduğu için çok mutluyuz ve bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Türk halkının desteğini asla unutmayacağız. Yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN