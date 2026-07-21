Srebrenitsa'dan Gazze'ye Filistin Konvoyu Yola Çıkıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarına dikkat çekmek için Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden Gazze Şeridi'ne 500'den fazla aktivistin oluşturduğu Filistin Konvoyu 26 Temmuz'da yola çıkacak.

Daha önce Küresel Sumud Filosu ile hem denizden hem karadan Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmaya çalışan aktivistler bir kez daha karayolu ile Gazze Şeridi'ne ulaşmaya çalışacak. Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden 26 Temmuz 14.00'te 500'den fazla aktivist 17 otobüs ve onlarca araçtan oluşan Filistin Konvoyu ile Gazze Şeridi'ne doğru yola çıkacak.

Gazze'de devam eden zulme dikkati çekmek, Batı Şeria'daki işgal politikalarını durdurmak ve uluslararası toplumu harekete geçirmek amacıyla düzenlenen konvoy, Srebrenitsa Soykırımı'nın hafızasından güç alarak, günümüzde Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı küresel bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Konvoy, Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu güzergahını takip ederek Filistin'e ulaşmayı amaçlıyor.

Srebrenitsa'dan Habur'a, Bağdat'tan Filistin'e uzanan güzergah

Konvoyun yolculuğu, Srebrenitsa'da yapılacak basın açıklaması ve Srebrenitsa şehitleri için edilecek duaların ardından resmen başlayacak. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da toplanacak olan aktivistler, Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden ilerleyerek Edirne'den Türkiye'ye giriş yapacak. Türkiye güzergahında İstanbul, Sakarya, Ankara, Konya, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerinden geçecek olan konvoy, Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçiş yapacak. Konvoy, Irak ve Ürdün güzergahını takip ederek nihai hedef olan Filistin'e ulaşmayı planlıyor.

Konvoyun geçtiği her durakta ve şehirde düzenlenecek destek eylemleri, mitingler ve kamuoyu etkinlikleriyle hareketin küresel bir "kartopu etkisi" oluşturması hedefleniyor. Ayrıca lojistik imkanlar dahilinde konvoyda insani yardım malzemeleri ve ambulanslar da yer alacak.

"Politik baskı oluşturmayı ve soykırımı engelletmeyi hedefliyoruz"

Eylemin temel amacının aktif soykırımı engellemek ve uluslararası mekanizmaları zorlamak olduğunu belirten Filistin Konvoyu Sözcüsü Dr. Hüseyin Durmaz, "26 Temmuz Pazar günü Srebrenitsa'daki soykırımı unutmadığımızı göstererek yola çıkıyoruz. Dünya tarihine işlenmiş vahşi bir soykırım olan Srebrenitsa'dan hareket edecek olan Filistin Konvoyumuz, geçmişteki bir soykırımı hatırlayıp, halihazırda Gazze'de devam eden ve aktif şekilde uygulanan soykırımı durdurmak, yaşananları bütün dünyaya haykırmak için ilerleyecek. Bu eylem, Gazze'deki durumu ve Batı Şeria'da her geçen gün artan işgalciliği dünya kamuoyunun gözleri önüne tekrar sermek, İsrail'e karşı uluslararası tepkiyi artırmak ve uluslararası kurumları harekete geçmeye zorlamak amacıyla tasarlandı. Yanımızda insani yardım malzemeleri ve ambulanslar da yer alacak ancak bu hareket, özü itibarıyla politik ve soykırımı engellemeye yönelik kolektif, barışçıl, şiddet içermeyen fakat bir o kadar da kararlı ve cesur bir aktivizm hareketidir" dedi. - SREBRENİTSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı