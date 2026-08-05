Haberler

Filistin Konvoyu Adana'da Mitingle Karşılandı

Filistin Konvoyu Adana'da Mitingle Karşılandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa'dan Filistin'e destek için yola çıkan konvoy Adana'da mitingle karşılandı. Konuşmacılar, Gazze'nin unutturulmaması gerektiğini vurgulayarak, bu seferin insanlık için önemli bir imtihan olduğunu belirtti. Konvoy yarın Gaziantep'e hareket edecek.

Filistin halkına destek vermek amacıyla Avrupa'dan yola çıkan "Filistin Konvoyu", Adana'da düzenlenen mitingle karşılandı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcıların Bosna-Hersek'te bir araya gelmesiyle başlayan "Filistin Konvoyu", 25 Temmuz 2026 tarihinde yola çıktı. Arnavutluk ve Yunanistan güzergahını takip eden konvoy, 30 Temmuz'da İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Filistin topraklarında yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için düzenlenen ve bugün Adana'ya ulaşan "Filistin Konvoyu" için Merkez Cami önünde destek amacıyla miting düzenlendi.

"Gazze'nin unutturulmaya çalışıldığı bir dönemde çok önemli bir görev icra ediyor"

Mitingde konuşma yapan Gazi Kılıçparlar, "Adana'nın sıcağından dolayı bizi pas geçerler mi diye düşünüyorduk ama bu yola çıkanlar engellemelere ve kazalara rağmen şartları zorlayarak buraya geldiler. Bu konvoy Gazze'nin unutturulmaya çalışıldığı bir dönemde çok önemli bir görev icra ediyor. 21. yüzyılda mevcut sistemler insanlığa mutluluk değil azap zulüm ve soykırım getirdi. Biz bu soykırımı ve zulüm sistemini tanımıyoruz" dedi.

"Bu kısa sürecek kolay bir sefer değil uzun bir imtihan seferidir"

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) adına konuşma yapan Dr. İdris Polat ise, "Bu çok uzaklardan başlayan ve sadece kendini değil insanlığı da taşıyan büyük bir yolculuk. Bu kısa sürecek kolay bir sefer değil uzun bir imtihan seferidir. Bu adımlar bizi yavaş yavaş birleştirecek dağınıklığımızı toparlayacak ve yüz binleri peşine taktığı zaman o kutlu zaferi inşallah hep beraber yaşayacağız. Yola çıkan tüm kardeşlerimize canıgönülden teşekkür ediyor, seferlerinin mübarek olmasını diliyorum. Selamımızı yüreklerimizi ve dualarımızı kazasız belasız Filistinli kardeşlerimize ulaştırmalarını istiyor destek veren herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Konvoy üyelerinin mitingin ardından kentte konaklayacağı, yarın ise sabah namazının ardından Gaziantep'e uğurlanacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD, İran Devrim Muhafızları bağlantılı Irak'a ait hava yolu şirketini yaptırım listesinden çıkardı

Müzakereler devam ederken ABD'den kritik adım! Yaptırımlar kaldırıldı
AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan'ın çalışma koşullarına ve ziyaretlerine ilişkin düzenleme yapılabilir

AK Partili Güler sinyali verdi! Öcalan için yeni dönem başlıyor

MHP'li Feti Yıldız'dan Selahattin Demirtaş sorusuna dikkat çeken yanıt: Bekleyin

Çerçeve yasa sonrası MHP'den dikkat çeken Selahattin Demirtaş çıkışı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Victor Osimhen'i transferde şoke edecek gelişme

Hayalleri suya düştü! Osimhen'i şoke eden gelişme
Muhammed Salah Trabzon'da! Yıllarca unutulmayacak bir karşılama

Muhammed Salah Trabzon'da! Yıllarca unutulmayacak bir karşılama
Cumhurbaşkanına suikast timinin firari ismi Burkay Karatepe itirafçı oldu

Firari darbeci itirafçı oldu: Her şeyi tek tek anlattı

Özgür Özel'den 'çerçeve yasa'ya ilk yorum: Meselenin ruhuna aykırı

Yeni Parti’nin tavrı nasıl olacak? Özel’den ‘çerçeve yasa’ya ilk yorum
Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak

Doğalgaz kullanan herkesi ilgilendiriyor: O abonelerin faturası iki kat artacak
Yeni Parti'ye ilk operasyon: Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı

Yeni Parti'ye ilk operasyon! İl Başkanı gözaltına alındı
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik

Bir günde her şey değişti! Altında son rakamları gördünüz mü?