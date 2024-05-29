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Filistin'e Yardım Kampanyasına Destek Sürüyor

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Özgür Filistin'in Yanındayız sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek sürüyor. Vali Tevfik Gür Ortaokulu öğrencilerinin topladığı yardım, Türkçe Öğretmeni Bayram Saltan öncülüğünde TDV Elazığ şubesine teslim edildi.

'Özgür Filistin'in Yanındayız' sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek sürüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 'Özgür Filistin'in Yanındayız' sloganıyla başlatılan Filistin'e yardım kampanyasına her kesimden destek sürüyor. Bu çerçevede Vali Tevfik Gür Ortaokulu öğrencilerinin Filistin için topladıkları yardım Türkçe Öğretmeni Bayram Saltan öncülüğünde Filistin'e gönderilmek üzere TDV Elazığ şubesine teslim edildi.

Yardımı teslim alan Elazığ İl Müftü Vekili Özer Cömert, yardım kampanyasına desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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