Filistin'e Dikkat Çekmek İçin Dünya Turuna Çıkan Denizci Fas'ta Bekliyor

Filistin'e Dikkat Çekmek İçin Dünya Turuna Çıkan Denizci Fas'ta Bekliyor
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Deniz Büyükiskilip, Filistin'de yaşanan katliama dikkat çekmek için çıktığı dünya turunda motor arızası nedeniyle yaklaşık 6 aydır Fas'ta bekliyor.

Filistin'de yaşanan katliama dikkat çekmek için dünya turuna çıkan denizci Deniz Büyükiskilip, yelkenli teknesinin motor kısmının arızalanması nedeniyle yaklaşık 6 aydır Fas'ta bekliyor.

İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarına dikkat çekmek isteyen 46 yaşındaki denizci Deniz Büyükiskilip, yelkenli teknesiyle dünya turuna çıktı. 2 Ağustos 2024'te Silivri'den denize açılan Büyükiskilip, rota olarak yelkenli teknesiyle dünyayı dolaşan ilk Türk denizci Sadun Boro'nun izinden gitmeyi tercih etti. Ancak Fas açıklarında teknenin motor kısmında arıza meydana geldi.

Deniz Büyükiskilip, 24 Aralık 2024'ten beri Fas'ta olduğunu söyleyerek, "Televizyonda haberleri izlerken, Filistin'de Şifa Hastanesi bombalandığında ve orada yüzlerce binlerce bebek öldüğünde ve savaş suçu işlendiğinde içim parçalandı. Ardından bireysel olarak bir seyahat planladım. Filistin için dünya barışı için yelkenli teknemizde yollara düştük. 24 Aralık'tan beri Fas'tayız. Burada motor tamir ettirmek ve motor parçası bulmak çok zor. Sistem burada çok yavaş işliyor. Lütfen güzel dileklerinizi bizden esirgemeyin" dedi. - RABAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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