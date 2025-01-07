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Fildişi Sahili Vatandaşı Langry Biogne, Kütahya'da Müslüman Oldu

Fildişi Sahili Vatandaşı Langry Biogne, Kütahya'da Müslüman Oldu
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde öğrenim gören Fildişi Sahili vatandaşı Langry Poegnan Aristide Biogne, düzenlenen bir ihtida töreni ile Müslüman oldu. Törende İslam'ın inanç esasları hakkında bilgi verildi ve Biogne'ye 'Musa' ismi verildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) öğrenim gören Fildişi Sahili vatandaşı Langry Poegnan Aristide Biogne, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

DPÜ'de öğrenim gören 23 yaşındaki Fildişi Sahili vatandaşı Langry Poegnan Aristide Biogne, ihtida töreniyle Müslüman oldu. Tören, Kütahya Müftülüğünde İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez'in nezaretinde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Langry Poegnan Aristide Biogne'ye İslam'ın inanç esasları ve ibadetleri anlatıldı.

Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan ve "Musa" ismini alan Biogne'ye, ihtida belgesi takdim edildi. Ayrıca kendisine Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları hediye edildi.

Törene katılanlar, Biogne'nin bu önemli kararını tebrik ederek hayırlı olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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