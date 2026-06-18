FHGC, Elazığ Emniyet Müdürü Karan'la bir araya geldi

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC )Başkanı Serkan Gürtürk ve yönetim kurulu üyeleri Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Aydın Karan'ı ziyaret etti.

FHGC Başkanı Serkan Gürtürk ve yönetim kurulu üyeleri, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Aydın Karan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Gerçekleştirilen ziyarette, yerel basının toplum üzerindeki etkisi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesindeki rolü ve Elazığ'daki asayiş olayları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. FHGC Başkanı Serkan Gürtürk; basının kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışmasının önemine dikkat çekerek, Elazığ'ın huzur ve güvenliğine katkı sunacak her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

İl Emniyet Müdürü Aydın Karan ise sivil toplum kuruluşlarının toplumsal hayatta önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, medyanın da kamuoyu oluşturma ve vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasında güçlü bir görev üstlendiğini söyledi. Emniyet teşkilatı olarak birçok paydaş kurum ve kuruluşla iş birliği içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Karan, basın mensuplarıyla kurulacak sağlıklı iletişimin kentteki güvenlik hizmetlerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, karşılıklı görüş ve fikir alışverişinin ardından sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı