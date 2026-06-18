TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz: 47 bin kız öğrenciye ulaştık

TÜRGEV Başkanı Avukat Hatice Akıncı Yılmaz, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un konuğu olduğu programda vakfın 30 yıllık faaliyetlerini anlattı. Üniversite çağındaki kız öğrencilerin barınma sorunlarından yapay zeka projelerine kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulunan Yılmaz, 1996 yılından bu yana 47 bin kız öğrenciye hizmet verdiklerini söyledi.

TÜRGEV'in temelinin, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından üniversite öğrencisi kızların barınma sorununa çözüm üretmek amacıyla atıldığını anımsatan Yılmaz, vakfın bugün Türkiye genelinde faaliyet gösteren geniş bir eğitim ve sosyal destek ağına dönüştüğünü ifade etti.

47 BİN KIZ ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

Yılmaz, vakfın kuruluşundan bu yana toplam 47 bin kız öğrenciye hizmet verdiğini, bunların 40 binden fazlasının TÜRGEV yurtlarından mezun olduğunu belirtti. Barınmanın yanı sıra burs, eğitim, sosyal gelişim ve kariyer destekleri sunduklarını kaydeden Yılmaz, gençlerin ihtiyaçlarını bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını söyledi.

GÜZEL İŞLER FABRİKASI PROJESİNE YOĞUN İLGİ

TÜRGEV bünyesinde faaliyet gösteren "Güzel İşler Fabrikası" (GİF) projelerine de değinen Yılmaz, İstanbul, Ankara, Konya ve Şırnak'ın Silopi ilçesi başta olmak üzere farklı noktalarda genç kızlara yönelik eğitim ve sosyal gelişim programları yürüttüklerini anlattı.

Sanattan müziğe, kişisel gelişimden teknolojiye kadar birçok alanda faaliyet gösterdiklerini belirten Yılmaz, gençlerin taleplerine göre şekillenen programlar sayesinde önemli başarı hikâyeleri ortaya çıktığını ifade etti.

YAPAY ZEKA VE MENTÖRLÜK ÇALIŞMALARI

Gençleri geleceğin teknolojilerine hazırlamayı hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, yapay zeka alanında çeşitli eğitimler ve mentörlük programları yürüttüklerini söyledi.

Alanında uzman isimlerle öğrencileri bir araya getirdiklerini belirten Yılmaz, "Yeni çağın gerektirdiği becerileri kazandırmak için çalışıyoruz. Mezunlarımızın yeni öğrencilere mentörlük yapması da bizim için ayrı bir değer taşıyor" dedi.

"MÜSLÜMAN ÖĞRENCİLER BARINMA KONUSUNDA ZORLANIYOR"

Yurt dışında eğitim gören Türk öğrencilerin karşılaştığı sorunlara da değinen Yılmaz, özellikle barınma konusunda önemli sıkıntılar yaşandığını söyledi. Üniversite eğitimi için farklı ülkelere giden öğrencilerin güvenli ve değerlerine uygun yaşam alanları bulmakta zorlandığını belirten Yılmaz, "Öğrenci bir şekilde üniversiteyi kazanabiliyor, burs bulabiliyor ancak milli ve manevi değerlerine uygun barınma imkanı bulma noktasında Müslüman öğrenciler ciddi zorluklar yaşıyor. Üniversite yurtlarının büyük bölümü karma sistemle hizmet veriyor. Bu nedenle New York'ta ve Londra'da öğrencilere destek sağlayan merkezler oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"YAKIN TARİHİMİZİ GENÇLERE DAHA İYİ ANLATMALIYIZ"

Gençlerin yurt dışına gitme isteğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, bunun tek başına olumsuz bir durum olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Farklı ülkeleri ve kültürleri tanımanın gençlerin vizyonunu geliştirdiğini belirten Yılmaz, asıl önemli olanın edinilen bilgi ve tecrübelerin Türkiye'ye taşınması olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Yakın tarihimizi gençlerimize çok güzel anlatmamız lazım. Türkiye'nin hangi zorluklardan geçerek bugünlere geldiğini, önüne çıkarılan engelleri ve elde edilen kazanımları gençlerimize doğru şekilde aktarabilirsek aidiyet duygusunun daha da güçleneceğine inanıyorum" dedi.

SİLOPİ'DEN ÇIKAN BAŞARI HİKÂYELERİ

Silopi'de yürütülen çalışmaların kendileri için özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, burada keşfedilen genç yeteneklerin önemli başarılara imza attığını söyledi. Bir öğrencinin resim yeteneğinin vakıf bünyesindeki çalışmalar sayesinde ortaya çıktığını ve eserlerinden birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edildiğini aktardı.

"GENÇLERDE DEĞİL, YETİŞKİNLERDE SORUN VAR"

Programda gençlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yılmaz, gençlerin bilinçli ve analiz yeteneği yüksek bireyler olduğunu ifade ederek, "Gençlerde hiçbir sorun yok. Daha çok yetişkinlerde sorun var. Anne babaların gençlerle doğru iletişim kurması gerekiyor" diye konuştu.

TÜRGEV'in 30'uncu kuruluş yılını kutlamaya hazırlandığını hatırlatan Yılmaz, Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlere ulaşmak için çalışmalarını artırarak sürdüreceklerini söyledi.