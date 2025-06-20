FETÖ Firarisi 19 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı

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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 19 yıl cezası bulunan FETÖ firarisi S.K. jandarma ve TEM ekipleri tarafından yakalandı.

19 yıl kesinleşmiş cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)' suçundan kesinleşmiş 19 yıl 15 ay hapis cezası ile aranan S.K. yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.K. tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel
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