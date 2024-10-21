FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Ölümü Sonrası Ödül Devletin Kasasında Kaldı

İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar Listesinde' kırmızı kategoride yer alan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin ardından başına koyulan 20 milyon liralık ödül devletin kasasında kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın, 'Terörden Arananlar Listesinde' yer alan zanlıların yakalanmasına yönelik ihbarda bulunanlar için verdiği ödül tutarı yakın zamanda arttırılmış ve Kırmızı Listedeki her bir terörist için belirlenen ödül, 10 milyon liradan 20 milyon liraya yükseltilmişti. O listede yer alan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin ardından verilecek ödül devletin kasasında kaldı.

Elebaşı Gülen'in ölmesinin ardından İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesinde kırmızı kategoride yer alan Gülen'in listeden kaldırılması bekleniyor. - ANKARA