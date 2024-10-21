Üye Girişi
Haberler

FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Ölümü Sonrası Ödül Devletin Kasasında Kaldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası başına konulan 20 milyon liralık ödül, devletin kasasında kalırken, Gülen'in listeden kaldırılması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar Listesinde' kırmızı kategoride yer alan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin ardından başına koyulan 20 milyon liralık ödül devletin kasasında kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın, 'Terörden Arananlar Listesinde' yer alan zanlıların yakalanmasına yönelik ihbarda bulunanlar için verdiği ödül tutarı yakın zamanda arttırılmış ve Kırmızı Listedeki her bir terörist için belirlenen ödül, 10 milyon liradan 20 milyon liraya yükseltilmişti. O listede yer alan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin ardından verilecek ödül devletin kasasında kaldı.

Elebaşı Gülen'in ölmesinin ardından İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesinde kırmızı kategoride yer alan Gülen'in listeden kaldırılması bekleniyor. - ANKARA

FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in Ölümü Sonrası Ödül Devletin Kasasında Kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Terörden Arananlar Listesi İçişleri Bakanlığı Politika Güvenlik Terör Yerel Dünya

Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza

İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza

 İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş

Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş

 Türkiye'nin konuştuğu savcıdan dikkat çeken mesaj: Aynı yolda devam edeceğiz

Türkiye'nin konuştuğu savcıdan dikkat çeken mesaj
Yenidoğan çetesinin skandalları bitmiyor! Cinayetleri fark eden hemşire soluğu bakanlıkta almış

Cinayetleri fark eden hemşire soluğu bakanlıkta almış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melisa Tapan kimdir? Kaç yaşında, annesi kim, serveti ne kadar? Savcı Yavuz Ergin ne dedi? (Instagram) Taner Karataş kimdir? Hemşire Taner Karataş ne dedi? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? SON DAKİKA! 21 Ekim bugün vefat edenler (Kayseri, Malatya, Denizli, Sakarya) Ağlamak için gözden yaş mı akmalı şiiri sözleri (TAMAMI) Galatasaray Beşiktaş muhtemel 11'leri açıklandı mı? GS BJK kadroda kimler var? NARİN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ? Narin Güran davası kimler müebbet ceza istendi? Narin Güran annesi, abisi, amcası kaç yıl ceza talep edildi (İDDİANAME)? 22 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Ersin Destanoğlu neden yok, sakat mı, cezalı mı? Mert Günok derbide yok mu, neden yok, sakat mı (Galatasaray Beşiktaş)? Mert Günok kaç maç yok?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.