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FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen İçin ABD'de Cenaze Töreni Düzenlendi

FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen İçin ABD'de Cenaze Töreni Düzenlendi
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in New Jersey'deki Skyland Baseball Stadyumu'nda düzenlenen cenaze törenine binlerce terör örgütü üyesi katıldı. Türk gazetecilerin tören alanına alınmaması ve görüntü çekmelerinin engellenmesi dikkat çekti.

Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için Skyland Baseball Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlenirken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü almasını engelledi. Stadyumun bulunduğu bölgede dron uçurmak yasaklandı.

Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de ölmesinin ardından ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan 5 bin 500 kişilik Skyland Baseball Stadyumu'nda cenaze töreni düzenlendi. ABD'nin farklı eyaletlerinden ve dünyanın dört bir yanından binlerce terör örgütü üyesi törene katılmak için stadyuma gelirken, ABD polisi bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Terör örgütü üyeleri, stadyuma sadece örgüt mensupları isimlerine hazırlanan QR kodla giriş yaptı. FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi stadyuma siyah renkli Cadillac marka araç ile getirildi.

FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evine yaklaşık 1 saat uzaklıktaki stadyuma Türk basını alınmazken, ABD polisi Türk gazetecilerin görüntü çekmesine engel oldu. Stadyumun bulunduğu Essex bölgesinde yerel saatle 10.00-14.00 arası dron uçurmak yasaklandı.

Yerel saatle 11.00'de başlayan törenin 15.00'de sona ermesi beklenirken, FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi daha sonra Pensilvanya eyaletindeki çiftlik evinde gömülecek. - PENNSYLVANIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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